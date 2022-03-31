Dumlupınar'da kursiyerler için sinema etkinliği düzenlendi

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Kaymakamlığımızca koordine edilen “Mutlu Bireyler Huzurlu Aileler” projesi çerçevesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Aile Eğitimi kurslarına katılan vatandaşlarımız ve kurs hocamız Zuhal Karabacak ile birlikte Kaymakamlığımız tarafından ücretsiz organize edilen sinema etkinliği gerçekleştirildi “ denildi.