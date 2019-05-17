Dumlupınar'da kurumlar arası bocce turnuvası

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı münasebetiyle düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvasının başladı.

Turnuvanın ilk günü açılış karşılaşmasına Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun yanı sıra kurum amirleri, ve askerler katıldı. Dumlupınar Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Bayram Küçükkırmızı, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, katılan takımlara kuralları ve oyunun nasıl oynandığını anlattı. Küçükkırmızı, "Oyununda amaç atılan veya yuvarlanan topun, hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Oyuna başlayan kişi önce hedef topu, sonra kendi topunu atar. Ardından sırayla kendi atışlarını gerçekleştirir. Takımların ellerindeki topların bitmesiyle bir raunt sonlanmış olur. Hedef topa rakip takımdan daha yakın olan her top için bir puan kazanılır. Toplamda 13 sayıyı alan oyunu kazanır” dedi.

Kurumlar arası turnuvada dereceye giren takımların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ödüllerinin verileceği açıklandı.