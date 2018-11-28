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Dumlupınar'da lise öğrencilerine üniversite hazırlık kitabı

Dumlupınar ilçesinde lise öğrencilerine başarılarını artırmak ve destek sağlamak için üniversite sınavına hazırlık kitabı dağıtıldı.


Dumlupınar genelinde lise son sınıfa giden öğrencilere kitap dağıtımı yapan İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sınavlara iyi hazırlanmaları için ödül vereceklerini belirten Abbasoğlu, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için yapılan hiçbir yatırım boş değildir. En güzel geri dönüş eğitime yapılan yatırımla mümkündür. Biz de Kaymakamlık olarak bu yatırımda elimizden geldiğince gayretli olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Öğrenciler ise İlçe Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu'nun kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.(YD-EFE)

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