İhlas Haber Ajansı

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Dumlupınar'da metruk binalar yıkılıyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, metruk evlerin yıkımı ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, emniyet ve sağlık açısından riskli binalarda yıkım çalışmaları yapılıyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, metruk evlerin yıkımı ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, emniyet ve sağlık açısından riskli binalarda yıkım çalışmaları yapılıyor.


Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizde ve köylerimizde metruk durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kötü alışkanlıklara mekan olabilecek yapıları, vatandaşımıza hiçbir maliyet yüklemeden temizlemeye hiç ara vermiyoruz. Özellikle köylerimizin alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere, yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz'' dedi.

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