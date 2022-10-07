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Dumlupınar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde, "Peygamberimiz, Cami ve İrşad" konulu konferans düzenlendi.

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde, "Peygamberimiz, Cami ve İrşad" konulu konferans düzenlendi.


Belediye sosyal tesislerindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında İlçe Müftüsü M. Emin Olgun'un açılış konuşması ve Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi, Araştırmacı-Yazar Doç. Dr. İlhami Günay'ın "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferansıyla devam etti.


Program sonunda, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Araştırmacı-Yazar Doç. Dr. İlhami Günay'a hediye takdim etti.

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