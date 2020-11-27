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Dumlupınar'da modern sağlık tesisi yapımı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapımına devam edilen modern sağlık tesisinin 2021 Temmuz ayında hizmete sunulacağı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımına devam edilen modern sağlık tesisinin 2021 Temmuz ayında hizmete sunulacağı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı'nın Kütahya'daki yatırımları kapsamında Dumlupınar ilçemizin modern sağlık tesisinin inşaatı hızla devam ediyor. 15 Nisan tarihinde ihalesi yapılan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak, 825 metrekare kapalı alana sahip olacak olan tesiste, 2 aile hekimliğinden müteşekkil Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi bulunacak. Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor'' dedi.

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