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Dumlupınar'da moloz ve hafriyat temizliği

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde çeşitli alanlara gelişi güzel atılmış moloz ve hafriyat atıklarının, Kaymakamlık tarafından temizlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çeşitli alanlara gelişi güzel atılmış moloz ve hafriyat atıklarının, Kaymakamlık tarafından temizlendiği bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Köylerimizi ve çevrelerini daha temiz kılabilmek adına moloz, hafriyat artığı, dere yatağı temizliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşaat artıklarını ilçemizde belirlenmiş olan alanlara dökelim ve aksinin cezai yaptırıma tabi olduğunu unutmayalım. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz'' dedi.

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