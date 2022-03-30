İhlas Haber Ajansı

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Dumlupınar'da, “Mutlu Bireyler, Huzurlu Aileler” isimli proje

Dumlupınar Kaymakamlığınca koordine edilen, “Mutlu Bireyler, Huzurlu Aileler” isimli proje çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Aile Eğitimi Kurslarının devam ettiği bildirildi.


Gazi İlkokulu Konferans salonunda Diyetisyen Zafer Karadağ nezaretinde devam eden kurs boyunca kursiyerlere, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, Dünyada ve Türkiye'de obezite, diyabet, sağlık nedir? Obezitenin sağlık içerisindeki yeri? Sağlıklı beslenme, örnek beslenme modelleri, fiziksel aktivitenin sağlığa etkileri konularında Salı ve Perşembe günleri eğitim veriliyor.


Ayrıca kurslara düzenli ve tam katılım sağlayan kursiyerlerle çeşitli etkinlikler yapılacak ve hediyeler verilecek.

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