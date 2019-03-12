Dumlupınar'da Okçuluk Kursu başladı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, “Geleneksel Okçuluk” kursu açıldı.

Okçuluk sporunun öncelikle sadece bir spor değil kültürel bir miras olduğunu belirten Kaymakam Abdulkerim Abbasoğlu, ''Günümüzde önemi yeniden hatırlanan geleneksel okçuluğumuzun artık bir spor haline getirilerek, bu tarihi değerin koruma altına alınması gerektiğini, çocuklarımızın bu tür kültürel değerlerimizi en iyi şekilde öğrenmesinin gurur verici. Kütahya Geleneksel Ata Sporları ve Okçuluk Dernek Başkanı Selim Erduğan'a ve antrenör arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Daha sonra Kaymakam ve Kurum Amirleri, Selim Erduğan'dan aldıkları küçük eğitimin ardından deneme atışları yaptılar. Öğrenciler de sırayla antrenörlerin kontrolü altında atışlarını yaparak hedefleri vurmaya çalıştılar.