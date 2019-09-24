Dumlupınar'da okul güvenliği toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Dumlupınar İlçesi Gazi İlkokulu Toplantı Salonu'nda Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığındaki toplantıya; Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, okul müdürü ve müdür yardımcısı katıldı.

Toplantıda, okullarda güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ile mücadele, öğrencilerin güvenli bir şekilde servislerle taşınması konuları gündeme alındı.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Taşımalı eğitimdeki bütün araç şoförlerine gerekli eğitimlerin verilmesi, okul giriş ve çıkış saatlerinde kontroller yapılması aralıksız yapılacak. Tüm eğitim ve öğretim kademelerindeki öğrencilerimizin evlerinden çıkıp okullarına gidip, tekrar dönene kadar olan süreçte sağlıklı bir şekilde ulaşımının, güvenliğinin, eğitiminin, tüm psikolojik ve sosyolojik desteğinin ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda sağlamakla mükellefiz. Eğitim denildiğinde içinde bir çok unsurun barındığını ve bu unsurlarında hepsinin geleceğimizin teminatı çocuklarımızı merkeze aldığını hepimiz bilmeliyiz ve bu doğrultuda atacağımız her adımı etraflıca düşünerek atmalıyız. Kurum amirlerimiz bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Güvenliğin yanı sıra öğrencilerde trafik farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesi hususlarında planlamalar yapılmakta" ifadelerini kıllandı.