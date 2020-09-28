Dumlupınar'da okullarda tadilat çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, ilçe genelinde bakım ve onarımı yapılan okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sak, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Anadolu Lisesi, Gazi İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezinde yapılan çalışmaları inceleyerek okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgiler İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ile birlikte ilçemizde eğitim alanında başarıyı yükseltmek için gerekli değerlendirmelerde bulunduk. İlçemizde var olan okullar, başarılı öğrenciler yetiştirmek için hazır durumda. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim'' dedi.