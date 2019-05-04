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Dumlupınar'da ''Okuma bayramı ''

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Gazi İlkokulu’nda 1.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Gazi İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.


Gazi İlkokul Konferans Salonu'nda düzenlenen okuma bayramına, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, hazırladıkları birbirinden güzel gösterilerle eğlenceli bir şekilde sergilediler. 1. sınıf öğrencilerine okuma belgeleri ve hediyelerinin, Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Akağaç ve kurum amirleri tarafından verilmesinin ardından program sona erdi.

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