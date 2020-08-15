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Dumlupınar'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda orman yangınlarına karşı alınması gereken idari önleyici tedbirler, yapılması gereken faaliyetler, kullanılan araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile yangın esnasında yapılan mücadele çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı. Toplantıda ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konularının ele alındığı bildirildi.

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