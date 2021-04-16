Dumlupınar'da pazar yerinde ve fırınlarda sıkı denetim

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarında ve fırınlarda çok sıkı Korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Belediye Zabıta ekiplerimiz tarafından Korona virüs (Covid19) denetimi kapsamında ilçemizde Perşembe günü kurulan halk pazarında denetimlerde bulunuldu. Pazar yerinde esnaflarımız ve vatandaşlarımız salgın konusunda ekiplerimiz tarafından bilgilendirildi. Daha sonra ilçemizde faaliyet gösteren marketler, berberler ve özellikle pide üreten fırınlarda denetim yapıldı. Halkımızın huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesi için denetimler aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.