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Dumlupınar'da piknik alanları temizleniyor

Kütahya’nın Dumlupınar Sulama Göleti’nin çevresi, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar Sulama Göleti'nin çevresi, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.


Yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle hafta sonları sulama göleti etrafındaki piknik alanları yoğun alarak kullanıldığını belirten Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Piknikçilerin dikkatsizliği sonucu gölet etrafının göze hoş görünmeyen bir hal alması münasebetiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetini ve doğanın olumsuz etkilenmesini önlemek için, İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Belediye Başkanlığımızın işbirliği ve koordinasyonuyla başlatılan çevre temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmaları ilçe Kaymakamımız ile birlikte yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için elimizden geldiği kadar çevremizi temiz tutalım, ilçemizin bu eşsiz güzelliklerine hepimiz sahip çıkalım. Temizleme işlerinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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