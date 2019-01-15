İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da ''Proje yazma ve yönetme'' eğitimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Kerem Abbasoğlu tarafından kurulan ekibe proje yazma ve yönetme’’ eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Kerem Abbasoğlu tarafından kurulan ekibe proje yazma ve yönetme'' eğitimi verildiği bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda başlayan eğitimin, Proje Yazma ve Yönetme Eğitim Uzmanı Bahadır Başkonuş tarafından verileceği ve 4 gün boyunca devam edeceği açıklandı.


Uzman Bahadır Başkonuş tarafından ilk gün verilen eğitimde, proje döngüsü yönetimi, başvuru sırasında doldurulması gereken evraklar, sorun analizi ve mantıksal çerçeve, bütçe ve Başvuru formu doldurma, destekleyici evrak hazırlama ve kalkınma ajansları yönetim sistemi” ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı. Etkileşimli ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen proje yazma eğitimleri, katılımcıların programa ilişkin proje fikirlerinin ve sorularının cevaplandırılmasıyla devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.