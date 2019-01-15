Dumlupınar'da ''Proje yazma ve yönetme'' eğitimi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Kerem Abbasoğlu tarafından kurulan ekibe proje yazma ve yönetme'' eğitimi verildiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda başlayan eğitimin, Proje Yazma ve Yönetme Eğitim Uzmanı Bahadır Başkonuş tarafından verileceği ve 4 gün boyunca devam edeceği açıklandı.

Uzman Bahadır Başkonuş tarafından ilk gün verilen eğitimde, proje döngüsü yönetimi, başvuru sırasında doldurulması gereken evraklar, sorun analizi ve mantıksal çerçeve, bütçe ve Başvuru formu doldurma, destekleyici evrak hazırlama ve kalkınma ajansları yönetim sistemi” ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı. Etkileşimli ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen proje yazma eğitimleri, katılımcıların programa ilişkin proje fikirlerinin ve sorularının cevaplandırılmasıyla devam etti.