Dumlupınar'da sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçede yapılması planlanan Sağlık Merkezi ve mevcut Aile Sağlığı Merkezi'nin sorunları kaymakamlık makamına yapılan ziyarette konuşuldu.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor İsmail Zehir, Kütahya Halk Sağlığı Başkanı Doktor Erkan Gaygısız, Halk Sağlığı Başkanı Yardımcı Doktor Mehmet Ertan Akça ve Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Başa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Dumlupınar ilçesindeki mevcut sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve projesi tamamlanan Sağlık Merkezi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dumlupınar ilçesinde yapılması palanlanan sağlık yatırımlarının ilgili birimlerle görüşülüp hızlandırılması kararı alındı.

Heyet daha sonra, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti, Burada Aile Sağlığı Merkezi personeli ile sohbet ederek durum tespiti yapıldı ve heyet tarafından gerekli notlar alındı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Dumlupınar Kurtuluş Müzesi Ziyareti, İlk Hedef Anıtı ve Atatürk Evi ziyaretlerinden sonra Dumlupınar ilçesinden ayrıldı.(YD-EFE)