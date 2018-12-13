İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçede yapılması planlanan Sağlık Merkezi ve mevcut Aile Sağlığı Merkezi’nin sorunları kaymakamlık makamına yapılan ziyarette konuşuldu.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçede yapılması planlanan Sağlık Merkezi ve mevcut Aile Sağlığı Merkezi'nin sorunları kaymakamlık makamına yapılan ziyarette konuşuldu.


Kütahya İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor İsmail Zehir, Kütahya Halk Sağlığı Başkanı Doktor Erkan Gaygısız, Halk Sağlığı Başkanı Yardımcı Doktor Mehmet Ertan Akça ve Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Başa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, Dumlupınar ilçesindeki mevcut sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve projesi tamamlanan Sağlık Merkezi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dumlupınar ilçesinde yapılması palanlanan sağlık yatırımlarının ilgili birimlerle görüşülüp hızlandırılması kararı alındı.


Heyet daha sonra, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti, Burada Aile Sağlığı Merkezi personeli ile sohbet ederek durum tespiti yapıldı ve heyet tarafından gerekli notlar alındı.


Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Dumlupınar Kurtuluş Müzesi Ziyareti, İlk Hedef Anıtı ve Atatürk Evi ziyaretlerinden sonra Dumlupınar ilçesinden ayrıldı.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.