Dumlupınar'da ''Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'' gerçekleştirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hareketsiz yaşamın önüne geçilmesi, obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Hareketsizliğin getirdiği sağlık sorunlarının ortaya çıktığı günümüzde, Sağlık Bakanlığı insanların daha çok hareket etmesi ve spor yapması anlamında sembolik etkinlikler düzenliyor. Obeziteye karşı insanlarımızı daha çok spor yapmaya, harekette bulunmaya ve yürümeye teşvik amaçlı çalışmalar yapılıyor. Fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla dünya yürüyüş günü etkinlikleri kapsamında ilçemizde bizde bir yürüyüş gerçekleştirdik'' dedi.

Hükümet Konağı önünden başlayıp Dumlupınar Şehitliği'nde son bulan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.