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Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer’in 100.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Ünal Sofuoğlu seslendirdiği türkülerle müzik severlerin büyük beğenisini kazandı.


İlk Hedef Anıt Meydanı'nda sahne alan Ünal Sofuoğlu, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran katılımcılara güzel bire gece yaşattı.


Konserde sanatçı Ünal Sofuoğlu'na Kaymakam ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi.

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