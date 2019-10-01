Dumlupınar'da şeker pancarı bereketi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan pancar söküm işinin başladığı bildirildi.

Özellikle ilçeye bağlı Eyidemir köyünde, tüm vatandaşların önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarında bu yıl oldukça yüksek rekolte beklendiği belirtildi.

Söküm döneminin başlamasından dolayı Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, şeker pancarı üreticilerini tarlada ziyaret ederek, çiftçilerle sohbet edip pancar sökümü hakkında bilgi aldı.

İlçe ekonomisine önemli katkısı olan ve köylünün ana geçim kaynağı şeker pancarı üretiminin bu yıl beklenenden daha yüksek rekoltede gerçekleşeceğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, çitçilere bol ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.