Dumlupınar'da sel ve fırtına

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamur köyünde meydana gelen sel felaketi ve fırtınada köydeki bazı evlerde ve ekili arazilerde büyük hasar meydana geldi.

Hamur köyünde dolu ve etkili yağmur nedeniyle zarar gören bölgelerde Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelere İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik'de eşlik etti. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait ekipler tarafından ekili tarım arazilerinde meydana gelen zararların hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı yaşanmamasının bu üzücü hadise karşısında kendilerini sevindirdiğini belirtti. Abbasoğlu, devlet olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını hızlı bir şekilde giderdiklerini ve bu konu ile alakalı olarak gerekli çalışmaların devam edeceğini belirtti.