İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da sertifika programı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ’’Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı Eğitimi’’ sertifika programı düzenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ''Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı Eğitimi'' sertifika programı düzenlendi.


Dumlupınar Kaymakamlığı ve Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “Dumlupınar Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” 3 günlük proje eğitimi ve 2 günlük saha çalışmasının akabinde yapılan çalıştay ile sona erdi.


Kursiyerlere eğitim sertifikaları İlçe Kaymakamı Salih Sak tarafından düzenlenen programla takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.