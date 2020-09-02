İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da ''Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” eğitimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “Dumlupınar Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” eğitiminin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “Dumlupınar Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” eğitiminin başladığı bildirildi.


Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin katılımı ile birlikte 6 günlük proje eğitimi, saha çalışması ve akabinde verilen çalıştay eğitimini ziyaret eden Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Proje Danışmanı Ali Öztüfekci'den eğitim hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Sak, yaptığı açıklamada, ''Eğitim sonucunda, ilçemizin sahip olduğu tarihi değerlerin geliştirilmesi, tanıtılması, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, gelecek yıllarda izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda hazırlanacak projeler hakkında planlama yapılacaktır'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.