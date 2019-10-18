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Dumlupınar'da tarım şurası

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin ekonomik açıdan geliştirilmesi konularını içeren tarım şurası gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin ekonomik açıdan geliştirilmesi konularını içeren tarım şurası gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen şuraya, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, Dumlupınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Doğan ve üreticiler katıldı.


Toplantı gündeminde, Dumlupınar'da bulunan sulama göletinin, bakım ve onarımı yapılarak amacına uygun ve sürekli olarak sulama suyunun temini, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili sulama kooperatifler kanununa göre sulama yapılmasının sağlanması ve alternatif ürünlerin ekilmesi tartışıldı. Toplantıda, ayrıca iş gücü ve sermaye ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanmak için parça arazi toplulaştırması, su kaynağı olan bölge ve köylerde güneş enerji sistemi ile sulamanın sağlanması konuları hakkında istişareler yapıldığı açıklandı.

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