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Dumlupınar'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Dumlupınar-Altıntaş Karayolu Küçük Aslıhanlar yol ayrımında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çelik yönetimindeki 64 NR 040 plakalı tır, Dumlupınar ilçesinden Altıntaş ilçesine seyir halinde iken, Küçük Aslıhanlar köyü yol ayrımına geldiğinde yolun kaygan ve zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Süleyman Çelik yaralandı.


Yaralı Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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