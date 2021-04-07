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Dumlupınar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde merkez ve köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde merkez ve köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanlığı tarafından havaların ısınması ve mevsimsel koşulların tarımsal faaliyetleri arttırması, trafik kazalarının artması sonrasında ''Güvenlik traktör kullanımı ve sağlıklı tarım projesi'' başlatıldı.


Proje kapsamında ilçemiz genelinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücülere, özellikle gece traktörlere aydınlatma ve reflektör takılması ve kullanılması “Güvenli Traktör Kullanımı” hakkında bilgi verilerek el broşürü dağıtıldı'' ifadelerini kullandı.

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