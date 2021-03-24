Dumlupınar'da tüm köy yolları açıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışından dolayı tüm ekiplerin aralıksız olarak çalışmalara devam ettiği ve tüm köy yollarının açık olduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Kar yağışının etkili olduğu ilçemizde, il ve ilçe özel idare ekiplerimizce karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yağışın başladığı ilk andan itibaren karla mücadele ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmaktadır. Tüm köy yollarımız ulaşıma açıktır. Özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum'' dedi.