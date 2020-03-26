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Dumlupınar'da tüm sokaklar dezenfekte edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından tüm sokaklar dezenfekte edildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından tüm sokaklar dezenfekte edildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Belediye olarak Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, Kültür Evi, İlçe Halk Kütüphanesi, düğün ve toplantı salonları, otobüs ve otobüs duraklarında, tuvaletler ve binek araçlarda, geri dönüşüm sepetleri, evsel atık ve kül çöp konteynerları detaylı ilaçlama ve kireçleme, virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca ilçedeki tüm sokaklar belediye ekiplerimizce baştan aşağı dezenfekte edilmiştir. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir'' dedi.

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