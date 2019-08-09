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Dumlupınar'da tur otobüsleri park alanı çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği’nde çevre düzenlemesi ve otopark yapımı için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde çevre düzenlemesi ve otopark yapımı için çalışmalar yapıldığı bildirildi.


Yapılan çalışmaları İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk yerinde inceledi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, Yüklenici firmaya yer teslimi yapılıp gerekli malzemeler alana getirildi. Özellikle tur otobüslerinin şehitliğe giriş çıkışlarında, park sorunu yaşamamaları için park alanına bin 700 metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapılarak 150 metretül bordür kullanılması planlanıyor'' dedi.(YD-EFE)

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