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Dumlupınar'da yangın yolu yapım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yangın yolu ve hayvanların otlak alanlara gitmesi için yol yapım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yangın yolu ve hayvanların otlak alanlara gitmesi için yol yapım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Ulualan mevki yolu genişletme ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.


Dumlupınar Kaymakamı Adulkerem Abbasoğlu yaptığı açıklamada, "Bu çalışma ile yağmur sularının yolu tahrip etmesi bu sebeple de özellikle hayvan sahiplerinin yolu kullanmaları güçleşmesinden dolayı, gerekli yerlere büz döşenip yağmur sularının toplanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yaz aylarında yangın yolu olarak kullanılan bu yolun olası yangınlara müdahale konusunda önemli bir paya sahip olduğundan yapılacak çalışmalar bu bağlamda önem arz ediyor" diye konuştu.

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