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Dumlupınar'da yaya geçidi ve kanal çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Çevre Yolu kavşağındaki yaya geçidi ve yol kenarındaki su giderlerinin tamiri çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Çevre Yolu kavşağındaki yaya geçidi ve yol kenarındaki su giderlerinin tamiri çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu‘nun talimatı doğrultusunda, çevre yolu kavşağındaki yaya geçidinin devamının topraklı alandan kurtarılıp, yeni bir yaya geçidi bağlantı yolu açılması ve yol kenarındaki su gideri için yapılan yüksek ve tehlikeli refüje, boruların döşenip üzerinin kapatılma çalışmaları yapılıyor. Afyonkarahisar Karayolları Şefliği tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, ''Yapılan bu çalışma yayalarımızın güvenliği, özellikle öğrencilerimizin güvenliği açısından çok önemlidir. Çalışmalarımızdaki öncelik güvenlik açısından sıkıntılı olan bölgelere en kısa sürede müdahale edip sorunu çözme odaklıdır'' diye konuştu.

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