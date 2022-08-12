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Dumlupınar'da Yaz Kur'an kurslarında "Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" etkinliği

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce Yaz Kur’an kurslarında, "Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" isimli etkinlik düzenlendi.

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce Yaz Kur'an kurslarında, "Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" isimli etkinlik düzenlendi.


Konuyla ilgili Dumlupınar İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Yaz Kur'an kurslarımızda sosyal kültürel etkinlik dersi olarak çevre temizliğinin önemine vurgu yapmak amacıyla İlçe Müftümüz M. Emin Olgun öncülüğünde Kur'an Kursu Hocalarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla "Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" isimli sosyal farkındalık etkinliği gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

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