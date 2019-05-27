Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanlığı ile (DPÜ) Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği (GÜSED) iş birliği ve koordinasyonunda 'Dumlupınar'dan 2023'e Tanıtım Projesi' imzalandı.

Proje kapsamında Kütahya (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri ile Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri temalı eserleri 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde sergilenecek. Bu eserlerin daha sonra Afyonkarahisar ve İzmir'de sergilenmesiyle Dumlupınar'ın tanıtımına katkı sağlanması amaçlandı. Sergi çalışmalarının ardından eserlerin Dumlupınar Kurtuluş Müzesine bağışlanacağı açıklandı.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, uğruna binlerce şehit verdiğimiz bu toprakların özellikle genç nesillere tanıtmayı amaçladığımız bu proje ile farkındalık oluşturmayı amaçladık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde, gerek ülke çapında gerekse ulusal platformda ilçemizin tanıtımı konularının yer aldığı çalışmalarımız olacaktır ifadelerini kullandı.