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Dündar Çevik'ten Başkan Demirci'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, 31 Mart seçimlerinde yüzde 73 oyla Belediye Başkanı seçilen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’ye ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, 31 Mart seçimlerinde yüzde 73 oyla Belediye Başkanı seçilen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.


İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in ziyareti bizleri son derece memnun etti. Asayiş konularında bilgi alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

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