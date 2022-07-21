Dündar: "En kritik 3 ayın içindeyiz, daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız"

Dündar, orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirler ve kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak amacıyla teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanıldığını belirten Dündar, bu yıl orman yangınları ile mücadele çerçevesinde İHA'ların da devrede olduğunu, bu İHA'lardan birinin Kütahya Zafer Havalimanı'nda konuşlandığını ve sabah 10:00 ila akşam 20:00 arasında gözetleme yaptığını ifade etti.

Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde 1 tane de helikopter bulunduğunu dile getiren Dündar, "Bunun yanı sıra 36 Arazöz, 19 İlk Müdahale Aracı, 11 Su İkmal Aracı, 7 Greyder, 7 Ekskavatör, 5 Treyler ve 6 Dozer ile her türlü yangına müdahale etme gücümüz var diyen Bölge Müdürü Dündar; Kütahya'da 17 adet yangın söndürme göleti ile 46 adet su toplama çukurunun bulunduğunu ve muhtemel yangınlarda yangına müdahale eden araçlar ile helikopterlerin sularını bu göletlerden temin edebilecek" diye konuştu.