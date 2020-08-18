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Dünya bor rezervinin yüzde 40'ı Emet ilçesinde

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde ziyaretinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.


Dünya bor rezervinin yüzde 40'ının Emet'te olduğuna dikkat çeken Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, işletmenin çalışma yapısı, bor madeni ve kullanım alanları, dünya ve Türkiye'deki rezerv durumu hakkında Vali Çelik'e bilgiler verdi.


Vali Çelik bilgilendirmenin arından Türkiye ve bölge için stratejik öneme sahip bor ile ilgili yapılan çalışmaları, üretim alanlarını ve üretim aşamalarını yerinde inceledi.


Ziyaretlerde Vali Çelik'e Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı ile İsmail Elmacı eşlik etti.

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