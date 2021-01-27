Dünya Gümrük Günü Kütahya'da da kutlandı

Gümrük Müdürü Alper Mehmet Çevik nezdinde tüm teşkilat mensuplarının “Dünya Gümrük Günü”nü kutlayan Vali Çelik, “Dış ticaretimizin geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen tüm gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Çevik, kabullerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür ederek yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.