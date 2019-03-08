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Dünya Kadınlar Gününde başkan adayları el ele

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkan adayları, “8 Mart Dünya Kadınlar gününü birlikte kutladılar.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkan adayları, “8 Mart Dünya Kadınlar gününü birlikte kutladılar. Cumhuriyet meydanındaki toplantıya, Ak Parti adayı Avukat Adil Biçer, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Gülcan Bütün, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Eray Efe, Demokrat Parti adayı Kasım Karahan, Meclis Üyesi adayları, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Cumhuriyet meydanından başlayan yürüyüş Hükümet binası önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Günün anlamı ve önemini belirten konuşma ve Yahya Çelik tarafından okunan şiirin ardın program sona erdi.

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