Dünyanın en sağlam Amazon lahdi ve en büyük ikinci taş kitabesi Kütahya'da

Vali Ali Çelik, Kütahya Çini Müzesi ile Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik ilk olarak Kütahya Çini Müzesi'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal'dan, müzede sergilenen 14'üncü yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri hakkında bilgiler aldı.

Çini Müzesi'nin girişindeki kitabeyi de inceleyen Vali Ali Çelik, son Germiyan Beyi İkinci Yakup Çelebi'ye ait olan taş kitabenin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi olduğunu söyledi.

Vali Ali Çelik daha sonra 1965 yılında ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'ne giderek Geç Miyosen döneminden itibaren Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi.

Dünyadaki 20 Amazon lahdinden biri olan lahdi de inceleyen Vali Çelik, Çavdarhisar-Aizanoi'de yapılan kurtarma kazısında bulunan lahdin en iyi korunmuş Amazon lahdi olduğunu söyledi.

Kütahya'nın zengin ve köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Vali Çelik, geçmişten kalan eserlere sahip çıkıldığını ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarma gayretinde olduklarını kaydetti.