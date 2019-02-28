Durdurulan araçta tarihi sikkeler ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde, definecilikte kullanılan malzemeler ile sikkeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'nde içinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, definecilikte kullanılan malzemeler ile Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 14 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.H. ve M.Ü., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.