Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan içerisinde bir kişinin bulunduğu araçta 2.72 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından İstiklal Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, H.İ. (52) isimli şahsın içinde bulunduğu araç kontrol edildiğinde, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2.72 gram metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik madde ve ucu kırık 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.