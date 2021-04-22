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Durdurulan araçtan 110 gram kokain çıktı

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 110 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 110 gram kokain ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir yolu polis noktasından yapılan aramada A.K., şüphelinin çantasından 110 gram kokain ele geçirildi. Ekipler tarafından göz altına alınan şüpheliye 'Uyuşturucu Madde İmal Etme, Ticaretini Yapma ve Bulundurma' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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