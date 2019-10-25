Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle mest etti

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kalbimde sen, dilimde sen' temalı programda, Kredi Yurtlar Kurumu Yesevi Yurdu Müdürlüğü'nün öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzincanlı, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği programda, okuduğu şiirlerle mest etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlatan Dursun Ali Erzincanlı, genç öğrencileri manevi yolculuğa çıkarttı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada Erzincanlı, en beğenilen şiirlerini seslendirerek, hayatından önemli anekdotları da paylaştı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, yoğun ilgi sebebiyle öğrencilere ve Dursun Ali Erzincanlı'ya teşekkür etti.