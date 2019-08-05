Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti arttırdı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli karpuzun kilosunun 1 liradan tezgaha inmesi vatandaşın yerli karpuza olan ilgisini arttırdı.

İlçedeki pazarda karpuz fiyatları 1,25-1,50 TL, arasında değişirken, yerli karpuzun kilosunun 1 TL'den pazara çıkmasıyla vatandaşlar fiyat düşüklüğü ve lezzetli olması nedeniyle yerli karpuza yöneldi.

Hasanlar köyünde 22 dönüm alana karpuz ekimi yaptığını söyleyen Ali Baş,“ Bu yıl yaklaşık 100 ton karpuz üretimi bekliyorum. Yeni başladığım karpuz hasadı sonunda yerli ürün karpuzu 1 liradan pazarda satışa sundum. Diğer karpuzlara nazaran yerli karpuzun fiyatının düşük, ayrıca taze ve daha lezzetli olması yüzünden vatandaş yerli karpuzu tercih ediyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor“ diye konuştu.