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Düşünce Atölyesinin konuğu Yazar-Senarist Tarık Tufan

Kütahya Belediyesi, Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında alanında uzman isimleri konuk etmeye devam ediyor.


Her ay düzenlenen Düşünce Atölyesinde bu ay Orhan Karaağaçın konuğu Yazar-Senarist Tarık Tufan oldu.


Kütahya Belediye Hezar Dinari Kültür Merkezinde Orhan Karaağaçın moderatörlüğünde düzenlenen Düşünce Atölyesine konuk olan Yazar-Senarist Tarık Tufan; İnsan neyi arıyor? Anlam arayışı ne demek? Modern insanın anlam arayışı değişti mi? Herkes aynı şeyi mi arıyor? Nasıl mutlu olacağız? İnsanın zihin dünyası çağlara göre nasıl değişmekte? Gibi soruları cevaplandırdı.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından Yazar-Senarist Tarık Tufana Kütahya hatırası olarak çini tabak takdim edildi.(EFE)

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