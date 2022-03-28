E-Twinning hayata değer katacak

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Sofular Ortaokulu ve Pazarlar Ortaokulun kurucu, Adana Cemil Meriç Ortaokulu, Pazarlar İmam Hatip Ortaokulu ve Azerbaycan'dan bir ortaokulun ortak olduğu “Hayatına Değer Kat” projesi başladı.

Öğrencilerin aktif bir şekilde eğitime katılmalarını, web2 araçlarını kullanmalarını ve teknolojiyi kendilerine katkı verecek bir şekilde kullanmayı amaçlayan proje aynı zamanda farklı bölge ve ülkelerden öğretmen ve öğrencileri de bir araya getiriyor.

Proje ile ahlaki, kültürel ve insani değerlerin toplumda ve öğrenciler arasında yayılmasını ve günümüz toplumunda yetişen teknoloji bağımlısı asosyal bireylerin toplumun ahlaki, kültürel, insani değerlerini benimseyen ve hayatında uygulan bireyler haline gelmesini hedeflemektedir.

Sofular Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Serap Çelik, “ahlaki ve etik değerler günümüz toplunda git gide azalıyor. Yeni nesil artık büyükleri tarafından uygulanan birçok etik değeri yok sayıyor veya gereksiz görüyor. Böyle olunca da Ahlak bilgisini çocuklara benimsetmek bir hayli zorlaşıyor. Bizde proje ortağı arkadaşlarımla onların dilinden konuşarak yani teknolojiyi kullanarak ve onlara teknolojiyi olumlu yönde kullandırarak bu e-twinning projesini yapmaya karar verdik. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz saatlerce bilgisayarda oyun oynamak yerine bilgisayardan web2 araçlarını kullanarak tasarımlar ve etkinlikler yapacak. Biz de bu süreç unutulmaya yüz tutmuş ahlaki değerlerimizi öğrencilerimizle buluşturacağız. Hem teknoloji kullanmış, hem ahlaki değerleri kazanmış hem de farklı il ve ülkelerden farklı öğrencilerle tanışma fırsatı sunacaktır. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.