Efrahim Alkın: "Yuvama geri döndüm, takımımızın başarısı için ter dökeceğim"

lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'un sportif direktörü ve yardımcı antrenörü görevine getirilen Efrahim Alkın, "Belediye Kütahyaspor'umuzu layık olduğu 2. lige ve daha üst liglere çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Alkın, yaptığı açıklamada, “Bu görevi bize teveccüh ettikleri için Alim Işık başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yuvama geri döndüm. Hiçbir zaman ayrılmamıştık. Takımımızı sürekli takip ediyorduk. Bu yıl inşallah başka bir görevde, başka bir konumda sorumluluklar yüklenerek tabi ki bunların üstesinden gelebilecek kabiliyetimizle birlikte Belediye Kütahyaspor'umuzu layık olduğu 2. lige ve daha üst liglere çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için en büyük desteğimiz sayın başkanımız ve yönetim kurulu ve Kütahya halkı olacaktır. Seneye bu zamanlar bu takım nasıl 2. ligine çıkılıyor onun hesabını yaparız. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bu işler birlik ve beraberlik içinde oluyor. Tüm Kütahya'yı heyecanla ilk maçımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.