Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube, Türkiye üçüncüsü

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube, 4 bin 181 üye ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Eğitim-Bir-Sen 45. Başkanlar Kurulu'nda Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şube Başkanı Fatih Köse'yi plaketle taltif etti.

Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse aldıkları Türkiye derecesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Köse, "1992 yılında kurucumuz Mehmet Akif İnan'ın çağrısına Anadolu'dan ilk ses veren illerin başında olan Kütahya'mızda ilk günden bu güne medeniyet değerlerimize ve kuruluş felsefemize uygun bir izlekte yol alan ailemizin büyütülmesi; emek, hak, özlük ve özgürlük mücadelesinde insanımızın, kadim medeniyetimizin ihyasını ve geleceğimizin inşaasını sembolize eden Eğitim-Bir-Sen sancağı altında toplanmasının verdiği gururdur. Geçtiğimiz yıl eğitim çalışanlarımızın ve delegasyonumuzun 6. Olağan Genel Kurulumuzda bizlere gösterdiği teveccühle bir dört yıl daha görev süremizin uzatılmasına müteakip ilimizde ve ilçelerimizde görev yapan çalışanlarımızın ve eğitimin genel sorunlarının çözümüne katkı verme çabamızın yanında genel merkezimizin ortaya koyduğu ilke ve politikalar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gayret ve samimiyet ki çalışanlarımız tarafından takdir edilmiş ve ortaya konulan çabayla bir sinerji yakalanmış ve hizmet kolumuzda çalışanlarımızın büyük bölümü teşkilatımızı zirveye taşımıştır. 45. Başkanlar Kurulumuzda Iğdır ve Erzurum'dan sonra çalışan personel sayısına oranla üye bazında İller sıralamasında Türkiye 3.sü olduğumuzu Genel Başkanımızın elinden aldığımız plaketle öğrenmiş olduk. Bu büyüme 27 yıllık emek ve ekmek mücadelesinin her bir döneminde alın ve gönül teri akıtanların ortak başarısıdır. Bu başarı başta ortaya konulan hedeflere ve istikamete sadakatle bağlı kalanların, kişisel ihtirasları değil kurumsal hedefleri gözetenlerin başarısıdır. Bu bakımdan emek, ortak çaba ve ilkesel duruş ortaya koyan tüm teşkilat mensuplarımıza, komisyonlarımıza, işyeri temsilcilerimize, yönetim kademelerinde geçmişte görev almış ama bu gün bir üye olarak hala yönetim heyecanıyla gayrete ortak olan dostlarımıza, bir üye olarak bu aileye mensubiyetin ve aileyi büyütmenin şuurunda olan tüm gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarıları için tebrik ediyorum. Bayrağı daima zirvede tutan bu teşkilatın yarınlara dair en büyük umudu Allah'ın yardımıyla yine bu güzide insan kitlemizdir. Bu kitle ki Türkiye'de teşkilatımızın 27 yıllık serencamında bayrağı daima zirvede tutmuş, değerlerimizin müdafaası, demokratik teneffüs ortamının sağlanması, emeğin ve ekmeğin büyütülmesi için yapılan çalışmalara en fazla desteği veren iller arasında yine Kütahya'mız olmuştur. Bize düşen bu ruhu korumak ve yarınlara taşımaktır. Kütahya'mıza hizmet etmek, çalışanımızın yanında olmak bizim için onurdur. Biz birlikte güçlüyüz.Birlikte başaracağız" dedi.