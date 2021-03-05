Eğitim kurumlarında yemekhane denetimi

Kütahya'nın Emet İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından eğitim kurumlarında yemekhane denetimleri yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik Personellerimiz tarafından ilçemizde faaliyet gösteren tüm eğitim kurumlarının yemekhaneleri denetlendi. Denetlemelerde gıda ve hijyen bakımından gerekli tüm incelemeler gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bilgilendirmeler görevli personellere yapıldı. Bu denetimler belli aralıklarla yapılmaya devam edilecek'' ifadeleri kullanıldı.