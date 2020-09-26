Eğitim ve belgelendirme alanında iş birliği protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında "Eğitim ve Belgelendirme Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in imzalarıyla hayata geçirilen proje kapsamında ortaklaşa mutabakata varılan konuların faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi sağlanacak. Düzenlenecek ücretsiz eğitimlerde eğitimin içeriğine uygun olarak örgün, karma veya uzaktan eğitim metotlarından biri veya gerekli durumlarda birkaçı kullanılacak.